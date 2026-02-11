Suo nipote ha avuto un incidente servono soldi boom di truffe telefoniche | allarme e consigli della Polizia

La Polizia di Monza lancia l’allarme sulle truffe telefoniche: in queste ore aumentano le chiamate false che cercano di approfittare di situazioni di emergenza. Molti cittadini ricevono telefonate in cui si fingono parenti o funzionari delle forze dell’ordine, chiedendo soldi per

Monza, 11 febbraio 2026 – "Suo figlio ha avuto un grave incidente stradale, sua figlia è nei guai, suo nipote ora è in questura, lo hanno arrestato. c'è bisogno urgente di pagare, servono soldi o qui finisce male". Denunce di truffe telefoniche. Nelle ultime settimane sono state denunciate alcune truffe telefoniche. Come operano i truffatori. In genere la truffa messa in atto da sconosciuti viene realizzata chiamando da un numero anonimo e presentandosi come appartenenti alle Forze di Polizia, avvocati, direttori delle Poste o impiegati di banche e, inventando problemi come finti arresti, finti incidenti stradali, necessità di operazioni mediche costose o, in generale, prospettando una situazioni di pericolo per un famigliare o un amico, richiedono il versamento tramite bonifico di denaro, oppure la consegna in un posto concordato di monili d’oro o qualsiasi oggetto di valore per evitare al proprio parente o amico un danno più grave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una truffa orchestrata da un falso carabiniere e un avvocato ha coinvolto una donna, convincendola che il suo figlio e il nipote fossero rimasti gravemente coinvolti in un incidente e che fosse necessario raccogliere fondi.

È importante conoscere e riconoscere le truffe più comuni, come quella dei falsi Carabinieri che segnalano incidenti per ingannare le persone.

