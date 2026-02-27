Allarme truffa | numeri costosi colpiscono i cittadini del Friuli

Un nuovo allarme truffa si diffonde in Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo cittadini che ricevono chiamate da numeri a pagamento. La truffa del richiama al Cup sfrutta questa tecnica per ingannare le persone, che vengono indotte a richiamare numeri costosi. Le autorità avvertono sulla diffusione di queste chiamate, che mirano a sottrarre denaro attraverso questo metodo.

La truffa del Richiama il Cup: come funziona e perché colpisce proprio ora Un nuovo allarme truffa sta circolando in Friuli Venezia Giulia, e questa volta a farne le spese è la credibilità del Centro Unico Prenotazione (Cup). L'Azienda per i Servizi Sanitari dell'area giuliano-isontina (Asugi) ha lanciato una segnalazione urgente: una nuova ondata di messaggi SMS sta ingannando gli utenti, invitandoli a richiamare un numero apparentemente legittimo. In realtà, si tratta di una trappola costosa: il numero 893 893 30941, una volta chiamato, attiva un meccanismo che erode il credito telefonico mentre un operatore tiene la linea occupata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

