Il Comune di Napoli ha diffuso un avviso ai cittadini riguardo a messaggi SMS fraudolenti che riguardano la Tassa sui Rifiuti (TARI). Questi messaggi falsi utilizzano numeri a pagamento e cercano di ingannare riceventi con informazioni ingannevoli. L’amministrazione invita a prestare attenzione e a non cliccare sui link o fornire dati personali in risposta a questi messaggi sospetti.

Il Comune di Napoli avverte i cittadini su SMS truffa relativi alla TARI con numeri a pagamento. Ecco come difendersi dal phishing. Il Comune di Napoli mette in guardia i cittadini da un tentativo di truffa tramite SMS che segnala presunte irregolarità relative alla TARI e invita a contattare un numero telefonico a pagamento. Si tratta di un caso di phishing finalizzato a sottrarre dati personali o a generare costi elevati attraverso numerazioni a tariffazione speciale. Il messaggio ingannevole riporta frasi come:“La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347716 per evitare aggravamenti.” Il numero indicato nel messaggio, 89347716, è una numerazione a tariffazione speciale e comporta costi elevati per chi effettua la chiamata. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Truffa SMS sulla TARI a Napoli: il Comune avvisa i cittadini

Sms truffa sul pagamento della Tari, il Comune di Napoli allerta i cittadini: "Fate attenzione"Il Comune di Napoli informa i cittadini che stanno circolando sms ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a...

Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari.

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