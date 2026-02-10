Messaggi sms da ' Cup Usl' l' Azienda Sanitaria | Attenti è una truffa

L'Azienda Sanitaria ha avvertito i cittadini di aver ricevuto diverse segnalazioni di messaggi sms falsi. Sono stati inviati a numeri privati e sembrano provenire dal mittente 'Cup Usl'. La comunicazione invita a fare attenzione e a non cliccare su eventuali link sospetti. La sanità pubblica chiarisce che si tratta di una truffa e consiglia di ignorare i messaggi ingannevoli.

L'Azienda Sanitaria informa la cittadinanza che nei giorni scorsi sono stati segnalati falsi messaggi sms inviati a numeri privati e apparentemente provenienti dal mittente 'Cup Usl'. Si tratta di messaggi ingannevoli che invitano il destinatario a richiamare con urgenza numerazioni mobili non.

