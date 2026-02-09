Truffa online con finto sito di autodemolizioni | in 2 finiscono nei guai

Due persone sono finite nei guai dopo aver ideato una truffa online con un falso sito di autodemolizioni. I Carabinieri di Lauro di Sessa Aurunca hanno scoperto il raggiro nella mattinata di ieri e hanno denunciato i responsabili. La truffa si basava su un sito fasullo che prometteva servizi di smaltimento auto, ma dietro c’era solo un inganno. Ora i due sospettati sono ufficialmente indagati per reato.

