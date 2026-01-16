Dagli hotel di lusso al conto da seimila euro in macelleria | come è finito nei guai il Garante della Privacy

Da today.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti indagini della procura di Roma hanno portato alla luce presunti abusi nell’uso di fondi pubblici da parte dei vertici del Garante della Privacy. Tra spese per hotel di lusso, viaggi e servizi vari, emerge un quadro che solleva interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche, evidenziando come alcune spese abbiano superato i limiti consentiti. Questa vicenda apre un dibattito sull’uso corretto dei fondi destinati alla tutela della privacy.

Lavanderia, palestra, macelleria, ma anche viaggi e parrucchiere. Tutto pagato coi soldi pubblici. Questo, secondo un'indagine della procura di Roma, quello che avrebbero fatto i vertici del Garante per la Privacy. Nel registro degli indagati sono finiti i nomi del presidente Pasquale Stanzione e. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Garante della privacy nei guai: vertici indagati per peculato e corruzione

Leggi anche: Fatture inesistenti e 600mila euro sequestrati, così il titolare della società Lanzani di Mariano è finito nei guai

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Val Gardena, soggiorna in un hotel di lusso con due amici e parte senza pagare il conto (da 19mila euro): denunciato - Un uomo originario della provincia di Livorno è stato denunciato per insolvenza fraudolenta. ilmessaggero.it

In vacanza nell’hotel di lusso, se ne va senza saldare il conto da 19.000 euro - Livorno, 11 aprile 2025 – “Il cappottino nuovo, poi c’è la suite, la prima colazione”. lanazione.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.