Dagli hotel di lusso al conto da seimila euro in macelleria | come è finito nei guai il Garante della Privacy
Recenti indagini della procura di Roma hanno portato alla luce presunti abusi nell’uso di fondi pubblici da parte dei vertici del Garante della Privacy. Tra spese per hotel di lusso, viaggi e servizi vari, emerge un quadro che solleva interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche, evidenziando come alcune spese abbiano superato i limiti consentiti. Questa vicenda apre un dibattito sull’uso corretto dei fondi destinati alla tutela della privacy.
Lavanderia, palestra, macelleria, ma anche viaggi e parrucchiere. Tutto pagato coi soldi pubblici. Questo, secondo un'indagine della procura di Roma, quello che avrebbero fatto i vertici del Garante per la Privacy. Nel registro degli indagati sono finiti i nomi del presidente Pasquale Stanzione e. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Garante della privacy nei guai: vertici indagati per peculato e corruzione
Leggi anche: Fatture inesistenti e 600mila euro sequestrati, così il titolare della società Lanzani di Mariano è finito nei guai
Val Gardena, soggiorna in un hotel di lusso con due amici e parte senza pagare il conto (da 19mila euro): denunciato - Un uomo originario della provincia di Livorno è stato denunciato per insolvenza fraudolenta. ilmessaggero.it
In vacanza nell’hotel di lusso, se ne va senza saldare il conto da 19.000 euro - Livorno, 11 aprile 2025 – “Il cappottino nuovo, poi c’è la suite, la prima colazione”. lanazione.it
Gli appartamenti ad affitti altissimi, le tessere Volare di ITA in classe Executive da 6.000 € ciascuna,i pernottamenti in hotel 5 stelle, le cene in ristoranti di lusso, le bistecche in macelleria,l’uso disinvolto dell’auto blu,palestra e cosmesi,servizi di lavanderia 1/2 x.com
Villa Cora - il cinque stelle lusso e due chiavi Michelin aderente dal 2016 a The Leading Hotels of the World - accoglie il nuovo gm, che vanta una lunga e solida carriera come f&b manager e hotel manager - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.