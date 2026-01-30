Il finto carabiniere l’anziano raggirato e la trappola al supermercato | arrestato mentre mette in atto la truffa al telefono

Un uomo è stato arrestato a Lucca mentre cercava di mettere in atto una truffa al telefono. Si fingeva un carabiniere e convinceva un anziano a consegnargli gli ori di famiglia. La vittima, un uomo over 70, aveva già capito che si trattava di una truffa, ma l’uomo ha continuato a insistere. Alla fine, i carabinieri sono intervenuti e hanno fermato il truffatore prima che potesse portare a termine il raggiro.

Lucca, 30 gennaio 2026 – La voce al telefono, l’urgenza costruita ad arte e la richiesta degli ori di famiglia. È il copione ormai noto della truffa del falso carabiniere, interrotto però in tempo nel pomeriggio del 29 gennaio a Lucca grazie all’intervento degli operatori della squadra mobile e delle volanti della questura. Un cittadino italiano è stato arrestato mentre stava per impossessarsi dei beni di un anziano di 87 anni. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione del vicino di casa della vittima, che ha contattato la sala operativa insospettito da quanto stava accadendo. Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione dell’anziano, h anno trovato il truffatore ancora al telefono, intento a fornire false informazioni e a convincere l’uomo a consegnare gioielli e oggetti di valore, concordando un incontro per il ritiro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

