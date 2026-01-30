Un uomo è stato arrestato a Lucca mentre cercava di mettere in atto una truffa al telefono. Si fingeva un carabiniere e convinceva un anziano a consegnargli gli ori di famiglia. La vittima, un uomo over 70, aveva già capito che si trattava di una truffa, ma l’uomo ha continuato a insistere. Alla fine, i carabinieri sono intervenuti e hanno fermato il truffatore prima che potesse portare a termine il raggiro.

Lucca, 30 gennaio 2026 – La voce al telefono, l’urgenza costruita ad arte e la richiesta degli ori di famiglia. È il copione ormai noto della truffa del falso carabiniere, interrotto però in tempo nel pomeriggio del 29 gennaio a Lucca grazie all’intervento degli operatori della squadra mobile e delle volanti della questura. Un cittadino italiano è stato arrestato mentre stava per impossessarsi dei beni di un anziano di 87 anni. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione del vicino di casa della vittima, che ha contattato la sala operativa insospettito da quanto stava accadendo. Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione dell’anziano, h anno trovato il truffatore ancora al telefono, intento a fornire false informazioni e a convincere l’uomo a consegnare gioielli e oggetti di valore, concordando un incontro per il ritiro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il finto carabiniere, l’anziano raggirato e la trappola al supermercato: arrestato mentre mette in atto la truffa al telefono

Approfondimenti su Carabinieri Truffa

Un anziano di Como ha evitato una truffa telefonica grazie alla sua prontezza di spirito.

Ultime notizie su Carabinieri Truffa

Argomenti discussi: L'anziana che truffa il truffatore: il video della telefonata che incastra il malvivente; Arezzo, arrestati per truffa il finto carabiniere e il nipote in difficoltà; Finto carabiniere raggira una coppia, il truffatore bloccato dalla Squadra Mobile con collane e diamanti; Prova la truffa del 'finto carabiniere': l'anziana lo fa arrestare.

Anziana truffata con il raggiro del finto carabiniere a Valbrenta vicino Vicenza, guai anche per un minorenneDue giovani denunciati per truffa a Valbrenta: con un raggiro telefonico hanno sottratto gioielli a un’anziana. Parte della refurtiva recuperata. virgilio.it

Il finto Carabiniere e il vero 112 anziano sventa la truffa e chiama i rinforziMercoledì 28 Gennaio, a Como, una persona anziana ha ricevuto una telefonata sospetta da parte di un sedicente ... valtellinanews.it

Finto carabiniere al telefono, ma l’anziano non ci casca: due arresti a Lascari Leggi la notizia nei commenti https://www.madoniepress.it/2026/01/30/finto-carabiniere-al-telefono-ma-lanziano-non-ci-casca-due-arresti-a-lascari/ - facebook.com facebook

Lecce, tentano truffa a una 96enne col trucco del finto carabiniere x.com