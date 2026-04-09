Truffa del falso crediti a Campione d' Italia | anziana capisce tutto e blocca i truffatori

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana nel comune di Campione d’Italia è stato sventato grazie alla prontezza della vittima. Gli sconosciuti avevano cercato di ingannarla presentandosi come rappresentanti di enti finanziari, ma l’anziana ha capito subito le intenzioni e ha bloccato i contatti con i truffatori. La vicenda si è conclusa senza che l’anziana abbia subito perdite.

Tentativo di truffa ai danni di un’anziana nel comune di Campione d’Italia, ma questa volta il raggiro non è andato a segno grazie alla lucidità della vittima.Nella giornata di ieri, un uomo ha contattato telefonicamente la donna simulando una situazione di emergenza e cercando di convincerla a. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: "Nonna hobisogno di soldi", ma lei capisce l'inganno: anziana mette in trappola i truffatori Leggi anche: "Nonna ho bisogno di soldi", ma lei capisce l'inganno: anziana mette in trappola i truffatori Temi più discussi: Tor Crescenza, truffa al conte Sardagna Ferrari: 147 mila euro per 18 falsi nulla osta ai restauri del castello amato dai vip; Copparo, truffa del falso operatore bancario ai danni di una 70enne; Brescia, truffa auto vendute: ecco le case e le macchine sequestrate alla famiglia sinti (video) - BresciaToday; Truffa del falso perito: Devo controllare i gioielli. Derubata un'ottantenne. Truffa del finto volantino del Ministero per allontanare la gente dalle case: perché è un falso e cosa fare se appare nel condominioUn documento artefatto che, affisso agli ingressi dei palazzi o sulle facciate delle abitazioni, intima ai non residenti di lasciare immediatamente l'edificio Torna a circolare con insistenza una ... leggo.it Truffa del finto Locauto: paghi 600 euro per un’auto a noleggio che non esiste, Staffelli smaschera il sito cloneTruffa sito clone Locauto: pagamento anticipato via voucher per noleggio auto a Ciampino. Sito ufficiale www.locautorent.com. quotidianomotori.com Truffa ai danni del gestore termico: indagata una coppia Operazione della guardia di finanza di Giulianova - facebook.com facebook «Tari irregolare»: a Gambara circolano sms truffa a firma del Comune x.com