Un messaggio inviato da un collaboratore di famiglia chiedeva denaro con la scusa di un bisogno urgente. Tuttavia, l’anziana ha riconosciuto il tentativo di truffa e ha agito di conseguenza, riuscendo a mettere in atto una strategia per ingannare i truffatori. La vicenda si è sviluppata in modo tale da impedire che la truffa andasse a buon fine, grazie alla prontezza dell’anziana.

“Nonna ho bisogno di soldi”. Una richiesta di soldi che nascondeva, però, il copione collaudato della cosiddetta truffa del “finto nipote”. Dall'altra parte del telefono una donna che è stata al gioco. E che ha incastrato i due balordi. Il fatto è accaduto a Colleferro. Dalla cornetta una voce tremante, che fingeva disperazione e che aveva bisogno di denaro. A rispondere un'anziana che ha compreso subito il trabocchetto. Ovvero che chi stava parlando non era suo nipote. Così, quella che in linea teorica doveva essere una facile preda, ha ribaltato il banco mantenendo il sangue freddo che i truffatori - un 19enne e un 40enne catanesi, noto alle forze dell'ordine - non si aspettavano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - "Nonna ho bisogno di soldi", ma lei capisce l'inganno: anziana mette in trappola i truffatori

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Roma, anziana finge di credere alla truffa per far arrestare i truffatori

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