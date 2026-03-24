Nonna hobisogno di soldi ma lei capisce l' inganno | anziana mette in trappola i truffatori

Un’anziana donna ha scoperto di essere stata vittima di una truffa telefonica, durante la quale un individuo fingendo di essere un nipote le aveva chiesto soldi. L’anziana ha riconosciuto l’inganno e ha agito di conseguenza, mettendo in atto una strategia per individuare e bloccare i truffatori. L’episodio si è concluso con la donna che ha evitato di cadere nella trappola.

“Nonna ho bisogno di soldi”. Una richiesta di soldi che nascondeva, però, il copione collaudato della cosiddetta truffa del “finto nipote”. Dall'altra parte del telefono una donna che è stata al gioco. E che ha incastrato i due balordi. Il fatto è accaduto a Colleferro. Dalla cornetta una voce tremante, che fingeva disperazione e che aveva bisogno di denaro. A rispondere un'anziana che ha compreso subito il trabocchetto. Ovvero che chi stava parlando non era suo nipote. Così, quella che in linea teorica doveva essere una facile preda, ha ribaltato il banco mantenendo il sangue freddo che i truffatori - un 19enne e un 40enne catanesi, noto alle forze dell'ordine - non si aspettavano. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Nonna hobisogno di soldi", ma lei capisce l'inganno: anziana mette in trappola i truffatori Articoli correlati Leggi anche: Umbria, anziana beffa i truffatori che volevano prenderle soldi e gioielli e li fa arrestare Leggi anche: "Nonna, mi servono soldi per ritirare un pacco": l'anziana vittima non ci casca e chiama i carabinieri Roma, anziana finge di credere alla truffa per far arrestare i truffatori Tutti gli aggiornamenti su Nonna hobisogno Discussioni sull' argomento Arisa: Canzonissima? Ho bisogno di fare tv per guadagnare soldi. De Martino a Sanremo? Nulla contro di lui ma sarebbe stato bello...; Paola Caruso in lacrime al GF VIP: mi servono i soldi per mio figlio. Nonna hobisogno di soldi, ma lei capisce l'inganno: anziana mette in trappola i truffatoriIl fatto è accaduto a Colleferro. Dalla cornetta una voce tremante, che fingeva disperazione e che aveva bisogno di denaro. A rispondere un'anziana che ha compreso subito il trabocchetto. Ovvero che c ... romatoday.it COLLEFERRO – Nonna aiutami, ho bisogno di soldi: l’anziana smaschera i due finti nipotiLa voce dall’altro capo del telefono tremava, fingeva disperazione, chiedeva soldi. Era il copione collaudato della truffa del finto nipote, rodato su centinaia di vittime anziane in tutta Italia. Q ... tiburno.tv Salve, posso usare la legge 104 comma 3 di mia nonna ( che già usufruisco per i permessi mensili) per la mobilità nel comune di residenza di mia nonna Se non avessi il trasferimento sarò esonerata dalla graduatoria interna - facebook.com facebook