Un episodio legato a una truffa online riguardante l'acquisto di un cucciolo di barboncino si è concluso con l'assoluzione di una donna campana. La vicenda risale a settembre del 2019, quando la sua carta prepagata è stata usata per ricevere denaro da una cliente di Cremona. La donna ha sostenuto di non aver avuto coinvolgimento diretto nell'operazione, e il giudice ha deciso di assolverla.

Un tentativo di acquisto online per un cucciolo di barboncino si è trasformato in un caso giudiziario che ha l’assoluzione di una donna campana, la cui carta prepagata era stata utilizzata per incassare le somme versate da una cliente cremonese nel settembre del 2019. Nonostante il truffatore sia riuscito a sottrarre 580 euro attraverso due ricariche Postepay, l’imputata, attualmente detenuta a Napoli, è stata dichiarata non responsabile poiché non sono state raccolte prove certe sulla sua identità come autrice del raggiro. Il meccanismo della truffa e i dettagli dell’annuncio. Tutto ebbe inizio nel settembre del 2019, quando una residente di Cremona, interessata a portare in famiglia un nuovo animale domestico, navigava tra gli annunci online. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa del barboncino online: assolta la donna con la Postepay

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