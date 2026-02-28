Truffa informatica con la Postepay e prelievi illeciti 1.640 euro a Torino | otto indagati da Napoli Salerno e Caserta

Otto persone sono state iscritte nel registro degli indagati a seguito di un'indagine condotta dalla Procura di Torino su una truffa informatica che ha coinvolto la Postepay. Secondo le accuse, i sospettati avrebbero sottratto credenziali bancarie e realizzato prelievi illeciti per un totale di circa 1.640 euro, coinvolgendo anche soggetti provenienti da Napoli, Salerno e Caserta.

