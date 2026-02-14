Tragedia in un albergo | uomo trovato morto stroncato da un malore

Un uomo di 42 anni è stato trovato morto venerdì mattina in un albergo di via Modena, a Mizzana, dopo aver subito un malore improvviso. La scoperta è avvenuta quando il personale dell’albergo ha chiamato i soccorsi, che non sono riusciti a salvarlo. L’autotrasportatore, che si era fermato nella struttura per alcuni giorni, è stato colto da un attacco che gli ha fatto perdere la vita sul colpo.

Tragedia nella mattinata di venerdì 13 in una struttura ricettiva di via Modena, nella zona di Mizzana, dove un autotrasportatore di 42 anni è stato trovato senza vita nella camera in cui alloggiava da alcuni giorni. La vittima è Ivan Zhuk, cittadino bielorusso, in città insieme a un collega per motivi di lavoro. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si era fermato per qualche giorno a Ferrara in attesa della riparazione di un guasto meccanico al proprio mezzo pesante. Il prolungarsi dei tempi dell'officina aveva costretto lui e il collega a trattenersi una notte in più nella struttura, dove occupavano due stanze separate.