Anziano trovato morto in casa | Ustionato dal fuoco della stufa
Lunedì mattina, i vicini di Corna Imagna hanno segnalato un'anomala presenza di luci accese in un'abitazione, ma senza il consueto fumo dalla stufa. All’interno, è stato rinvenuto il corpo di Pietro Carminati, un anziano deceduto a causa di ustioni derivanti dal fuoco della stufa. L’intera vicenda sarà oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire le cause del decesso.
Corna Imagna. I vicini di casa hanno dato l’allarme lunedì mattina: nonostante le luci fossero accese, dal camino di Pietro Carminati non usciva il fumo della stufa come di consueto. I vigili del fuoco di Sant’Omobono, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo riverso a terra privo di sensi, con evidenti ustioni. I soccorritori dell’Areu non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Carminati, 81 anni, viveva da solo in via Regorda e, in passato, aveva lavorato come muratore all’estero. Era una persona molto conosciuta in paese. Oltre ai carabinieri, sul luogo è intervenuto anche il sindaco di Corna Imagna, Lodovico Locatelli.🔗 Leggi su Bergamonews.it
