Uomo trovato morto in casa accanto alla stufa con ustioni sul corpo nella Bergamasca

Un uomo di 81 anni è stato trovato senza vita questa mattina nella propria abitazione a Corna Imagna, in provincia di Bergamo. Accanto a lui sono state riscontrate ustioni sul corpo e la presenza di una stufa, elementi che stanno al momento al centro delle indagini. La scena e le circostanze dell’accaduto sono oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Un uomo di 81 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua casa a Corna Imagna, nella Bergamasca. I soccorritori lo hanno trovato riverso a terra, accanto alla stufa, con segni di bruciature sul corpo.

