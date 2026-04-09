Trovato morto Gianfranco De Simone il panettiere 50enne di Mercogliano scomparso da 48 ore

Gianfranco De Simone, un panettiere di 50 anni di Mercogliano, è stato trovato morto a Monteforte Irpino. Era scomparso da circa 48 ore e la sua scomparsa aveva destato preoccupazione tra amici e familiari. La vittima lascia una moglie e due figli. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Ritrovato senza vita Gianfranco De Simone a Monteforte Irpino. Era originario di Mercogliano, lascia moglie e due figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Gianfranco De Simone, trovato morto il panettiere di Mercogliano Scomparso il panettiere di Mercogliano: appello a "Chi l'ha visto?"Gianfranco De Simone fa il panettiere a Mercogliano, un paese di circa undicimila abitanti in provincia di Avellino, alle pendici del Partenio. Si parla di: Fornaio scomparso, drone in volo per trovare Gianfranco De Simone. Gianfranco De Simone trovato morto a Mercogliano: il fornaio era scomparso da due giorni dalla città in provincia di AvellinoPer quasi due giorni a Mercogliano si è sperato che da un momento all’altro potesse arrivare una telefonata, un avvistamento, una notizia capace di ribaltare tutto. Invece la vicenda di Gianfranco De ... alphabetcity.it Trovato morto Gianfranco De Simone, il panettiere 50enne di Mercogliano scomparso da 48 oreRitrovato senza vita Gianfranco De Simone a Monteforte Irpino. Era originario di Mercogliano, lascia moglie e due figli. fanpage.it