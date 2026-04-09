Scomparso il panettiere di Mercogliano | appello a Chi l' ha visto?

È scomparso il panettiere di Mercogliano, un paese con circa undicimila abitanti in provincia di Avellino, situato alle pendici del Partenio. La sua assenza è stata segnalata e si è rivolto un appello a

Gianfranco De Simone fa il panettiere a Mercogliano, un paese di circa undicimila abitanti in provincia di Avellino, alle pendici del Partenio. Da ieri mattina non si hanno sue notizie.L'ultima volta che qualcuno lo ha visto era al circolo che frequenta di solito. Un amico lo ha poi accompagnato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Scomparsa De Simone, l’appello a “Chi l’ha visto?”: ansia a MercoglianoTempo di lettura: 2 minutiSono ore di forte apprensione tra Mercogliano e Avellino per la scomparsa di Gianfranco De Simone, il fornaio di cui si... Leggi anche: Roma, scomparso Elia Rosa: profili social chiusi, la richiesta d’aiuto via email e l’appello a Chi l’ha visto Argomenti più discussi: È scomparso lo storico panettiere di Millesimo; Scomparso il panettiere di Mercogliano: appello a Chi l'ha visto?; Lutto in valle Stura per Massimo Volpe, noto panettiere di Gaiola; Giulio Cervato muore a 33 anni in un incidente d'auto: lascia una figlia. Amici sconvolti: Mancherai, balla anche in cielo. Lutto in valle Stura per Massimo Volpe, noto panettiere di GaiolaDomani alle 19 il Rosario nella chiesa di San Maurizio in Castelletto di Roccasparvera e giovedì alle 14.30 i funerali ... targatocn.it La comunità isontina piange lo storico sacerdote scomparso a 86 anni. Dalle radici a Monfalcone all’impegno a Gorizia e Fogliano, don Lucio ha unito fede, musica sacra e una profonda capacità di ascolto. La sindaca Zucco: «Sempre attento, mancherà la su - facebook.com facebook Mircea Lucescu, scomparso all'età di 80 anni, è stato per la Turchia un'autentica istituzione, avendo contribuito in maniera determinante alla crescita del calcio nel Paese. Naturale, quindi, che tra i messaggi più toccanti per commemorare l'ex tecnico dell'In x.com