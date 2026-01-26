Tra Meloni Trump e la crisi dei diritti | Genova ridisegna la mappa della democrazia

Tra Meloni, Trump e la crisi dei diritti, Genova si presenta come un punto di osservazione importante per analizzare le sfide della democrazia contemporanea. Dal 23 al 25 gennaio, il Palazzo Ducale ha ospitato “Democrazia alla prova”, un evento organizzato dal Forum Disuguaglianze e Diversità e dalla Fondazione Palazzo Ducale, dedicato a riflettere sulle tensioni e le trasformazioni che interessano il panorama politico e sociale attuale.

A Genova, dal 23 al 25 gennaio, il Palazzo Ducale ha ospitato “Democrazia alla prova”, una tre giorni di incontri organizzata dal Forum Disuguaglianze e Diversità e dalla Fondazione Palazzo Ducale. La formula non era quella di un semplice festival: è stato un vero laboratorio pubblico, costruito per affrontare una domanda che nessuna democrazia occidentale può più eludere: come rinnovarsi davanti a un mondo che cambia più velocemente della politica, e in cui cresce la distanza tra istituzioni e cittadini. L’economista Fabrizio Barca, co-coordinatore del Forum, e lo studioso di politiche culturali Luca Borzani hanno immaginato un luogo di confronto senza retorica, dove intellettuali, economisti, amministratori e accademici si misurassero con la sostanza della crisi democratica. 🔗 Leggi su Tpi.it

Dal 1946, l’Italia ha costruito la propria identità democratica sulla base della Costituzione.

