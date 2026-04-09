L' omaggio della questura a Matteo e Pierluigi | nel famedio la teca con i ricordi dei due agenti uccisi
La questura ha reso omaggio a Matteo e Pierluigi, due agenti uccisi, con l’installazione di una teca contenente i ricordi dei due uomini nel famedio. La cerimonia si è svolta in un momento di riflessione, mentre il rappresentante delle forze dell’ordine ha ricordato le difficoltà nel parlare di eventi così drammatici. La cerimonia ha coinvolto persone presenti, che hanno assistito alla commemorazione.
“Fare memoria è difficile, fare retorica invece è semplicissimo”. Risulta particolarmente complicato parlare di eventi che hanno segnato la storia recente di questa città. Uno di questi è certamente il duplice omicidio degli agenti della Squadra volante della questura di Trieste, Matteo Demenego. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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