Fragagnano aderisce alla rottamazione quinquies per i tributi comunali

Il Comune di Fragagnano ha deciso di aderire alla “rottamazione quinquies” per i tributi comunali approvando il relativo regolamento. La misura riguarda la definizione agevolata delle entrate comunali e mira a permettere ai contribuenti di regolarizzare eventuali posizioni debitorie. La decisione è stata presa di recente e riguarda tutte le pratiche in corso o ancora da presentare.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Fragagnano ha aderito alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, approvando il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali. La misura consentirà ai cittadini di regolarizzare eventuali debiti con l’ente con condizioni più favorevoli. “Con l’approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, il Comune di Fragagnano ha aderito alla cosiddetta rottamazione quinquies. Una misura importante che consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione con condizioni più favorevoli ovvero senza il pagamento di sanzioni ed interessi. La definizione agevolata riguarderà le ingiunzioni di pagamento emesse entro il 31 dicembre 2023 nonché gli accertamenti esecutivi emessi sempre entro la stessa data. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Fragagnano aderisce alla “rottamazione quinquies” per i tributi comunali Articoli correlati Rottamazione Quinquies: i consiglieri chiedono l'estensione della misura ai tributi comunaliSAN PIETRO VERNOTICO - I consiglieri comunali di opposizione di San Pietro Vernotico, Giuliana Giannone, Gianluca Epifani, Massimo Canoci, Errico... Torre Annunziata, il Comune aderisce alla Rottamazione QuinquiesUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Una raccolta di contenuti su Fragagnano aderisce Rottamazione Quinquies 2026/ Procedura guidata all’invio: le regoleRottamazione Quinquies 2026 con regole e modalità da concordare anticipatamente. Ecco la possibilità di pagare senza interessi ... ilsussidiario.net Rottamazione quinquies delle cartelle, come scattano le 54 rate e perché i tassi sono più alti: domande & risposte1. Per quali debiti con il fisco è possibile aderire alla quinta edizione della rottamazione? La quinta edizione della definizione agevolata vale per i mancati versamenti di imposte, di contributi ... corriere.it