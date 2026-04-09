Tributi compensati con attività di pubblica utilità | passa il baratto amministrativo
Il consiglio comunale di Calimera ha approvato il regolamento sul baratto amministrativo, una misura che permette ai cittadini di compensare tributi dovuti al Comune attraverso attività di pubblica utilità. La decisione riguarda le modalità con cui i contribuenti possono offrire servizi o lavori in cambio di somme da pagare o riduzioni sulle imposte locali. La normativa si basa sull’articolo di legge che disciplina questa forma di collaborazione tra cittadini e amministrazione pubblica.
CALIMERA - Il consiglio comunale di Calimera ha approvato il regolamento sul baratto amministrativo, strumento previsto dall’art. 201 del D.Lgs. 362023 che consente ai cittadini in difficoltà economica di compensare tributi comunali attraverso attività di pubblica utilità.L’iniziativa nasce da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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