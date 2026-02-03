Rieducazione e servizio alla città Arrivano i lavori di pubblica utilità

Ripartire da un'attività, carica di senso rieducativo e riparativo. A dicembre il Comune ha sottoscritto con il Tribunale di Busto Arsizio due convenzioni della durata ciascuna di cinque anni per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso l'Ente, da parte di imputati che richiedano la sospensione del processo con messa alla prova (ex artt.168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.) o condannati a pene detentive brevi (ex art. 20 bis c.p.). L'Amministrazione consente che cinque persone svolgano presso le proprie strutture attività lavorativa non retribuita in favore della collettività: due per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art.

