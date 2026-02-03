Lavori di Pubblica Utilità il Comune rinnova l' adesione al progetto e offre subito tre opportunità

Il Comune di Vigodarzere rinnova l’adesione ai Lavori di Pubblica Utilità e mette subito sul tavolo tre opportunità per i cittadini. La scelta arriva anche quest’anno, proseguendo con l’obiettivo di coinvolgere chi vuole contribuire alla comunità. Le attività si rivolgono a chi cerca un modo per aiutare il paese e, allo stesso tempo, riscoprire un senso di appartenenza. Le iscrizioni sono già aperte, e il Comune invita chi è interessato a partecipare subito.

Anche quest'anno il Comune di Vigodarzere attiva i Lavori di Pubblica Utilità (LPU), aderendo al progetto di cittadinanza attiva "LPU: Un nuovo inizio. Terzo sportello per l'inclusione", un'importante iniziativa promossa dalla Regione del Veneto e presentata dalla Federazione dei Comuni del.

