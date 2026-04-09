Tribunale di Terni a rischio gli avvocati | Impatto penalizzante per l’intera comunità

Il tribunale di Terni è stato oggetto di preoccupazione tra gli avvocati, che temono un impatto negativo sulla giustizia locale. Secondo le voci, una proposta di riforma potrebbe comportare conseguenze molto gravi per l’intero sistema giudiziario della regione. La questione ha suscitato attenzione tra gli operatori legali, che considerano l’ipotesi come una minaccia significativa per l’attività giudiziaria nel territorio.

“Profonda preoccupazione per il contenuto di tale ipotesi, che, se confermata, determinerebbe conseguenze estremamente gravi per l’intero sistema della giustizia umbra”.Attraverso una nota, il consiglio dell’ordine degli avvocati di Terni interviene sulla proposta avanzata dall’Associazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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