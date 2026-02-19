Referendum gli avvocati attaccano l’Anm | Si muove come un partito stop ai comitati in tribunale
Gli avvocati criticano l’Anm, accusandola di comportarsi come un partito politico. La polemica nasce dal fatto che alcuni rappresentanti dell’ordine forense chiedono di stoppare i comitati presenti nei tribunali, ritenendo che questi aggravino le tensioni. Il Consiglio Nazionale Forense ha espresso forte dissenso, sostenendo che le procure contribuiscono a creare un clima di ostilità. La disputa si accende in un momento di grande attenzione sul fronte giudiziario, con i legali che chiedono maggiore trasparenza e rispetto reciproco in tribunale.
Il Consiglio Nazionale Forense si dice particolarmente contrariato rispetto a quello che i suoi rappresentanti ritengono un clima avvelenato creato dalle Procure della Repubblica. Tramite il suo presidente, l’avvocato palermitano Francesco Greco, il Cnf replica alle polemiche scatenate dentro l’ Associazione Nazionale dei Magistrati e il Comitato del No al referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia che prevede la separazione delle carriere e il sorteggio per i due nuovi Csm. “Nelle aule di giustizia si parla di diritti, non si fa politica né campagne referendarie”, sostiene Greco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Separazione delle carriere. Scintille sul referendum. Anm: "No alla riforma". Gli avvocati: "Votate sì"La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario si trasforma in un campo di battaglia tra chi si oppone alla riforma e chi invece la sostiene.
Leggi anche: L’Anm fa pressioni sul tribunale. Pensa al referendum, non ai bambiniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Strategia Meloni-Fazzolari-Mantovano: attaccare i giudici senza nominare il referendumUna girandola di incontri tra la premier, la sorella Arianna, capa della segreteria politica di FdI e i due sottosegretari a Palazzo Chigi ha definito come ... huffingtonpost.it
Referendum giustizia, 80 avvocati contro Greco (Consiglio forense): Sostiene il Sì a nome della categoria. Lui negaBotta e risposta dentro al Consiglio nazionale forense: 80 avvocati contro il presidente Greco per il sostegno al Sì al referendum a nome della categoria ... ilfattoquotidiano.it
SEPARAZIONE CARRIERE, AVVOCATI PER IL SÌ: a Foggia confronto pubblico sul referendum facebook
Referendum, gli avvocati del sì a Trieste: «Così la politica ha tradito gli elettori. Basta strumentalizzare Mattarella» triesteallnews.it/2026/02/refere… x.com