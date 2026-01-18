Il padre di Federica Torzullo furioso con il marito Claudio Carlomagno lo farebbe a fette | parla lo zio

Lo zio di Federica Torzullo ha espresso commenti duri riguardo alla rabbia del padre nei confronti di Claudio Carlomagno, in seguito al ritrovamento di un cadavere ad Anguillara Sabazia. La vicenda ha suscitato grande tensione familiare, con dichiarazioni che evidenziano lo stato di grande scontento e preoccupazione. La situazione si sviluppa in un contesto di forte emozione e attesa di ulteriori sviluppi.

Sono ore concitate, ad Anguillara Sabazia (Roma). Dopo il ritrovamento di un cadavere – o meglio, di parti di un corpo – all’interno della ditta del marito Claudio Carlomagno i genitori di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio dalla sua abitazione, si sono chiusi nel silenzio e hanno accolto in casa il nipotino di 10 anni. A fare da portavoce al dolore della famiglia della 41enne è lo zio, che al Corriere della Sera riferisce che il papà della donna “farebbe a fette” il genero “ma non si muove “per il bene del nipote”. Il Corriere della Sera ha raccolto lo sfogo dello zio di Federica Torzullo, fratello del padre Stefano Torzullo che non si dà pace per la scomparsa della figlia e per l’epilogo che potrebbe presentarsi nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Scomparsa Federica Torzullo, trovato il corpo di una donna nella ditta del marito Claudio Carlomagno

È stato rinvenuto il corpo di una donna nella ditta di proprietà di Claudio Carlomagno. La vittima è Federica Torzullo, scomparsa nelle ultime settimane. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso, mentre proseguono le verifiche per chiarire i fatti e stabilire eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel territorio, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: ricerche nel lago di Bracciano

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Le ricerche sono in corso nel lago di Bracciano. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. La vicenda sta ricevendo attenzione da parte delle autorità e delle forze dell’ordine, mentre si cercano elementi utili a chiarire le circostanze della scomparsa.

