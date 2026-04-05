Incidente sull' A21 morto un bambino di 8 anni | era in moto con il padre

Nella giornata di Pasqua si è verificato un grave incidente sull'autostrada A21, tra Asti e Felizzano, in direzione Torino. Un bambino di 8 anni, che viaggiava in moto con il padre, ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 5 aprile. L’incidente ha coinvolto almeno un veicolo, e sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Tragedia nel giorno di Pasqua. Un bambino di 8 anni è morto nel pomeriggio di domenica 5 aprile in un incidente avvenuto sull'autostrada A21, fra Asti e Felizzano, in direzione Torino. Il bambino viaggiava in moto insieme al padre quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con una macchina finendo contro un guardrail. Sul posto i sanitari del 118 e l'elisoccorso: per il bambino però non c'è stato nulla da fare. Il padre del bambino, con ferite non gravi, è stato portato all'ospedale di Asti. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47126457. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Incidente sull'A21, morto un bambino di 8 anni: era in moto con il padre Incidente sull'A21, muore un bambino di 8 anni. Viaggiava in moto con il padre, indaga la poliziaTragedia sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino, dove un bambino di 8 anni ha perso la vita in... Bimbo di 8 anni muore in un incidente in moto con il padre sull’A21: ferito il genitore(Adnkronos) – Un bambino di 8 anni è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, in un incidente avvenuto sull'autostrada A21, fra Asti e... News - Bimbo di 8 anni muore in moto sulla A21. Pasqua tragica in Piemonte 5/4/2026 Temi più discussi: Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre; Brucia le sterpaglie, prova a spegnere le fiamme e muore davanti al figlio - BresciaToday; Napoli, incontro sull'intelligenza artificiale all'Istituto Sacro Cuore; Libano, uccisi tre caschi blu di Unifil. Il mondo protesta: Fermate gli attacchi. Bimbo di 8 anni muore in moto sulla A21, schianto tra Felizzano e Asti EstIl piccolo viaggiava con il padre sull’autostrada Torino-Piacenza in direzione Torino. Dopo l’impatto con un’auto, la moto è finita contro il guardrail. Inutili i soccorsi ... cosenzachannel.it Bimbo di 8 anni muore in un incidente in moto con il padre sull'A21: ferito il genitoreUn bambino di 8 anni è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, in un incidente avvenuto sull'autostrada A21, fra Asti e Felizzano, in direzione Torino: il bambino viaggiava in moto insieme al ... adnkronos.com Tragedia in autostrada il giorno di Pasqua. Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21. L'impatto è stato violentissimo tanto che il padre ha perso il controllo della moto finendo contro il guardrail laterale facebook Incidente mortale a Fornelli Tragedia sull’ex Statale 627. Tre auto si sono scontrate per cause da accertare. Ci sono un morto e sei feriti, di cui uno in gravi condizioni. La vittima è un 27enne della provincia di Isernia. #IoSeguoTgr x.com