Trentino pensioni in volo | spesa a +5,8% trainata dai nuovi importi

Nel 2024, il sistema previdenziale del Trentino ha totalizzato una spesa di 3.539 milioni di euro, con un aumento del 5,8% rispetto all’anno precedente. La quota di spesa previdenziale rappresenta il 13,6% del prodotto interno lordo regionale. Questo incremento è stato principalmente influenzato dai nuovi importi delle pensioni, che hanno contribuito a far salire i costi complessivi.

Il sistema previdenziale del Trentino ha registrato nel 2024 un esborso complessivo di 3.539 milioni di euro, una cifra che segna un incremento del 5,8% rispetto ai dati dell’anno precedente e che incide per il 13,6% sul PIL regionale. Il rapporto La spesa pensionistica in Trentino. Anno 2024 evidenzia come, nonostante la crescita della spesa totale, il numero di beneficiari sia aumentato solo dello 0,8%, attestandosi a 147.567 soggetti che ricevono 196.827 trattamenti. Questo scenario riflette una dinamica economica dove l’aumento dei costi non è dettato da un massiccio ingresso di nuovi pensionati, ma dall’incremento dei singoli importi erogati, che mediamente sono saliti del 5,1% raggiungendo i 17. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino, pensioni in volo: spesa a +5,8% trainata dai nuovi importi Pensioni, aumenti a febbraio con i primi effetti della rivalutazione: quando arrivano i pagamenti, tutti i nuovi importiLe pensioni di febbraio 2026 arriveranno all'inizio del mese, con gli importi aggiornati grazie all'effetto della rivalutazione, che sarà... Leggi anche: Pensioni, taglio Irpef da marzo: i nuovi importi. Arrivano anche gli arretrati: le tabelle degli aumenti