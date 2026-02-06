Da marzo l'Inps applicherà il taglio della seconda aliquota Irpef sulle pensioni. Gli assegni più alti vedranno una riduzione, mentre le maggiorazioni sociali aumenteranno con un incremento strutturale. Arrivano anche gli arretrati, con tabelle precise sugli importi aggiornati. I pensionati attendono di ricevere i nuovi importi e i pagamenti arretrati.

Pensioni. Da marzo l'Inps applicherà il taglio della seconda aliquota Irpef. E procederà anche con l’incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni ed agli invalidi civili totali maggiorenni. Entrano dunque nel vivo - come comunicato ufficialmente dall'ente previdenziale - le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Sempre a marzo, sia per la riduzione Irpef sul secondo scaglione di reddito che per l’incremento mensile della maggiorazione sociale, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Pensioni, taglio Irpef da marzo: i nuovi importi. Arrivano anche gli arretrati: le tabelle degli aumenti

Da marzo l'Inps applicherà il taglio sulla seconda aliquota Irpef sulle pensioni.

Nel 2026, le pensioni subiranno aumenti netti che variano da 3 a 17 euro, a seconda della categoria.

