Pensioni aumenti a febbraio con i primi effetti della rivalutazione | quando arrivano i pagamenti tutti i nuovi importi

A febbraio 2026, le pensioni saranno accreditate all'inizio del mese con i nuovi importi, aggiornati grazie alla rivalutazione. Questa misura mira a adeguare le pensioni ai cambiamenti economici e garantire una maggiore tutela ai pensionati. In questa guida trovi le date di pagamento e tutte le informazioni sui nuovi importi, per conoscere in anticipo le modalità di accredito e gli effetti dell'adeguamento.

Le pensioni di febbraio 2026 arriveranno all'inizio del mese, con gli importi aggiornati grazie all'effetto della rivalutazione, che sarà particolarmente benefica per chi ha pensioni basse e medie. Per i pensionati con assegni più elevati, la rivalutazione sarà comunque un aiuto, anche se meno consistente rispetto ai trattamenti più bassi. Le pensioni di febbraio Lunedì 2 febbraio 2026 sarà il giorno in cui sarà disponibile la pensione sul conto per la maggior parte dei pensionati, perché il 1° febbraio è domenica e quindi si sposta al primo giorno bancabile utile. Ritiro in contanti presso uffici postali (se previsto): Per chi ritira la pensione in contanti allo sportello (limitato a pensioni di importo contenuto), l’INPS e Poste Italiane seguono un calendario alfabetico per le date di ritiro tra i primi giorni di febbraio (generalmente dal 2 al 67 febbraio 2026) in base alla iniziale del cognome. 🔗 Leggi su Leggo.it

