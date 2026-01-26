A febbraio 2026, le pensioni saranno accreditate all'inizio del mese con i nuovi importi, aggiornati grazie alla rivalutazione. Questa misura mira a adeguare le pensioni ai cambiamenti economici e garantire una maggiore tutela ai pensionati. In questa guida trovi le date di pagamento e tutte le informazioni sui nuovi importi, per conoscere in anticipo le modalità di accredito e gli effetti dell'adeguamento.

Le pensioni di febbraio 2026 arriveranno all'inizio del mese, con gli importi aggiornati grazie all'effetto della rivalutazione, che sarà particolarmente benefica per chi ha pensioni basse e medie. Per i pensionati con assegni più elevati, la rivalutazione sarà comunque un aiuto, anche se meno consistente rispetto ai trattamenti più bassi. Le pensioni di febbraio Lunedì 2 febbraio 2026 sarà il giorno in cui sarà disponibile la pensione sul conto per la maggior parte dei pensionati, perché il 1° febbraio è domenica e quindi si sposta al primo giorno bancabile utile. Ritiro in contanti presso uffici postali (se previsto): Per chi ritira la pensione in contanti allo sportello (limitato a pensioni di importo contenuto), l’INPS e Poste Italiane seguono un calendario alfabetico per le date di ritiro tra i primi giorni di febbraio (generalmente dal 2 al 67 febbraio 2026) in base alla iniziale del cognome. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Pensioni, aumenti a febbraio con i primi effetti della rivalutazione: quando arrivano i pagamenti, tutti i nuovi importi

Pensioni, aumenti a febbraio con i primi effetti della rivalutazione (e quando arrivano i pagamenti): gli importiA febbraio 2026, le pensioni verranno accreditate all'inizio del mese con gli importi aggiornati grazie alla rivalutazione.

Pensioni, scattano gli aumenti di febbraio 2026: da 3 a 50 euro, la rivalutazione e i nuovi importiA partire da febbraio 2026, le pensioni in Italia subiranno un adeguamento con aumenti che variano da 3 a 50 euro, secondo la rivalutazione prevista.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

PENSIONI FEBBRAIO 2026 ARRIVANO I VERI NETTI AUMENTI, ARRETRATI E STOP AI CONGUAGLI IRPEF

Argomenti discussi: Pensioni, aumenti a febbraio con i primi effetti della rivalutazione (e quando arrivano i pagamenti): gli importi; A febbraio le pensioni saranno più basse. Ecco perché; Pensioni febbraio 2026, in arrivo gli arretrati e i nuovi aumenti: ecco le cifre; Pensioni febbraio 2026, pronto il cedolino: cosa cambia davvero e quando pagano.

Pensioni, aumenti a febbraio con i primi effetti della rivalutazione: quando arrivano i pagamenti, tutti i nuovi importiLe pensioni di febbraio 2026 arriveranno all'inizio del mese, con gli importi aggiornati grazie all'effetto della rivalutazione, che sarà particolarmente benefica per chi ... leggo.it

Pensioni, aumenti a febbraio con i primi effetti della rivalutazione (e quando arrivano i pagamenti): gli importiLe pensioni di febbraio 2026 arriveranno all'inizio del mese, con gli importi aggiornati grazie all'effetto della rivalutazione, che sarà particolarmente benefica per chi ... ilmessaggero.it

Pensioni, gli aumenti a febbraio con i primi effetti della rivalutazione - facebook.com facebook

#Pensioni, arrivano gli aumenti (ma non per tutti): ecco le date dei pagamenti e le novità x.com