Trent’anni di violenze | condannato a 5 anni per abusi familiari

Un uomo di 60 anni di Andretta ha ricevuto una condanna di cinque anni di carcere dopo aver commesso abusi familiari negli ultimi 30 anni. La causa principale riguarda le violenze psicologiche e fisiche rivolte alla ex moglie e alle tre figlie, che hanno vissuto in un clima di paura e sofferenza. Le indagini hanno raccolto numerose testimonianze che hanno portato alla condanna definitiva. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Un uomo di sessant’anni di Andretta è stato condannato a cinque anni di reclusione per trent’anni di violenze psicologiche e fisiche ai danni della ex moglie e delle tre figlie. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di Avellino, mettendo fine a un calvario durato decenni. Le vittime, finalmente libere dal controllo oppressivo dell’imputato, potranno ora ricostruirsi una vita lontana dalla paura. Per trent’anni, l’uomo ha imposto alla sua famiglia un regime di controllo assoluto. Le figlie, ancora minorenni, erano private della libertà più elementare: non potevano truccarsi né frequentare altri ragazzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

