Il 8 aprile 2026, i sindaci del Mugello si sono incontrati con l’assessore regionale per discutere di vari temi legati a trasporti, pianificazione urbana e viabilità. Durante l’incontro sono stati affrontati problemi relativi al servizio ferroviario, al trasporto pubblico locale e alle infrastrutture stradali. La riunione si è concentrata su proposte e interventi necessari per migliorare la situazione nelle diverse aree del territorio.

Borgo San Lorenzo (Firenze), 8 aprile 2026 - Una lunga lista di questioni, problematiche e priorità quelle che hanno esposto i sindaci del Mugello all’assessore regionale ai Trasporti e Urbanistica Filippo Boni nell’incontro che si è svolto ieri, martedì 7 aprile, a Borgo San Lorenzo presso la sede dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello. Un confronto durato due ore e mezzo che ha consentito di mettere sul tavolo vari temi, ad iniziare da quello centrale del trasporto ferroviario. L’assessore regionale ha ascoltato con attenzione quanto ogni sindaco ha riferito riguardo alle questioni del rispettivo comune e più in generale del territorio, e al termine dell’incontro le pagine del suo taccuino si sono riempite di appunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, tpl, viabilità e urbanistica: confronto tra sindaci del Mugello e assessore Boni

Viabilità, strade e centri storici. Delegazione di commercianti incontra l’assessore BoniUn momento di confronto istituzionale dopo la recente nomina nella giunta regionale.

Viabilità, infrastrutture e sviluppo dei centri storici: Ascom a confronto con BoniNel corso dell’incontro sono state affrontate anche alcune questioni centrali per lo sviluppo locale, come le criticità dei centri storici e le...

Temi più discussi: MET - Trasporto ferroviario, tpl, viabilità e urbanistica al centro del confronto tra sindaci del Mugello e assessore regionale Boni; Sciopero dei trasporti aprile 2026: calendario e orari città per città; Scioperi nei trasporti aprile 2026: calendario aggiornato e orari; Sciopero dei trasporti marzo 2026: calendario e orari città per città.

Treni, tpl, viabilità e urbanistica: confronto tra sindaci del Mugello e assessore BoniBorgo San Lorenzo (Firenze), 8 aprile 2026 - Una lunga lista di questioni, problematiche e priorità quelle che hanno esposto i sindaci del Mugello all’assessore regionale ai Trasporti e Urbanistica Fi ... lanazione.it

Scioperi dei trasporti ad aprile 2026: mese nero per aerei, treni e mezzi pubbliciDiverse agitazioni già programmate su scala nazionale e locale Disagi attesi dal 10 al 25 aprile tra stop ferroviari, aerei e TPL ... laprovinciadivarese.it

Il costruttore Stadler Rail si è aggiudicato un ordine da 30 milioni di franchi per la fornitura di quattro nuovi treni a cremagliera alla Gornergrat Bahn, destinati a modernizzare la flotta sulla tratta di Zermatt. - facebook.com facebook

Stop alla circolazione dei treni sulla tratta Roma-Firenze nel weekend per lavori. Dalla mezzanotte dell’11 aprile alle 15 del 12 aprile. Possibili criticità per i viaggiatori dal 10 al 13 aprile. Gli interventi sono necessari per l’attivazione del sistema europeo ERTM x.com