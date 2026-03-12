Viabilità infrastrutture e sviluppo dei centri storici | Ascom a confronto con Boni

I consigli direttivi di Confcommercio Valdarno Nord e Montevarchi si sono riuniti nella sede di San Giovanni Valdarno per incontrare l’assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, urbanistica e governo del territorio, Filippo Boni. L’incontro ha riguardato questioni legate alla viabilità, alle infrastrutture e allo sviluppo dei centri storici della zona. La discussione si è concentrata sugli aspetti pratici e sulle iniziative in corso o previste nel territorio.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate anche alcune questioni centrali per lo sviluppo locale, come le criticità dei centri storici e le prospettive del turismo ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Amom, licenziamento per 70 operai. Fiom Cgil: "Disprezzo dell'azienda per la comunità" Versace, insediato il nuovo cda: Lorenzo Bertelli alla guida. Certificazione sulla "parità di genere" per Prada Amom: avviati i licenziamenti collettivi. Il sindaco: "Inaccettabile. Non staremo a guardare" . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Dibattito televisivo sulla crisi dei centri storici, amministratori a confronto: "Riportare più funzioni e mobilità""Serve una terapia d'urto per i centri storici di Cesena e Forli colpiti da una doppia fragilità: da un lato la crisi del commercio di prossimità,... Città Metropolitana, confronto con i sindaci su viabilità e turismo: interventi mirati per sicurezza e sviluppoA Savoca, il sindaco Massimo Stracuzzi ha evidenziato le criticità della SP17, danneggiata dal ciclone Harry, con buche e manto irregolare, aggravate... Altri aggiornamenti su Viabilità infrastrutture e sviluppo dei... Temi più discussi: Situazione critica e pericoli in zona Asi, partono i lavori: Viabilità fondamentale, vigileremo - FoggiaToday; Bassa Romagna, 47 milioni di investimenti per il 2026; Avetrana, focus sui collegamenti: il sindaco Iazzi riaccende i fari sulle criticità delle strade; Ok al piano strutturale. Il nodo viabilità al centro. E nuove aree industriali. Infrastrutture e viabilità, confronto al Cinema Garibaldi: la CISL accende il dibattito sul futuro dell’OgliastraUn momento di confronto partecipato e ricco di spunti sul futuro dell’Ogliastra. Si è tenuto ieri, al Cinema Garibaldi di Tortolì, il convegno promosso dalla CISL dedicato al tema delle infrastrutture ... vistanet.it Alto Sebino, viabilità e infrastrutture da riformare: Nuova regia per lo sviluppoL’area dell’alto Sebino conta circa 30mila abitanti, 2256 imprese con 10600 addetti. Le attività manifatturiere, il commercio e le costruzioni rappresentano oltre il 70% della manodopera. In zona sono ... bergamonews.it Sicurezza e viabilità, la Polizia Locale incontra il Comitato Quattro Strade - facebook.com facebook #Roma #viabilità Sabato dalle 14 alle 19 corteo da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni con percorso su via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana. x.com