Viabilità strade e centri storici Delegazione di commercianti incontra l’assessore Boni

Una delegazione di commercianti ha incontrato l’assessore Boni per discutere di viabilità, strade e centri storici. L’incontro si è svolto in seguito alla recente nomina dell’assessore nella giunta regionale, con l’obiettivo di affrontare questioni legate alle infrastrutture e alla mobilità nelle zone centrali della città. La discussione ha coinvolto rappresentanti del settore commerciale e amministratori pubblici.

Un momento di confronto istituzionale dopo la recente nomina nella giunta regionale. I consigli direttivi di Confcommercio Valdarno Nord e Confcommercio Montevarchi hanno incontrato, nella sede della delegazione di San Giovanni il neo assessore regionale Filippo Boni, che ha la delega per infrastrutture, mobilità, urbanistica e governo del territorio. L’incontro ha rappresentato una prima occasione di dialogo diretto tra il mondo delle imprese e la nuova guida dell’assessorato regionale su temi considerati strategici per il futuro del Valdarno. Al centro del confronto, in particolare, le questioni legate alla viabilità, ai trasporti e alla pianificazione territoriale, ambiti che incidono direttamente sulla competitività delle imprese e sulla qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

