Treni storici e gite sul Lario | il calendario completo e i prezzi

Con l’arrivo della primavera, le ferrovie della regione annunciano il ritorno dei treni storici e delle gite sul Lago di Como. A partire da domenica 12 aprile, sono riprese le corse speciali sulle linee lombarde, accompagnate dagli itinerari dedicati ai viaggiatori che desiderano esplorare i borghi e i paesaggi del territorio a bordo di treni d’epoca. Sono stati pubblicati il calendario completo e i prezzi per le prossime attività di turismo ferroviario della stagione 2026.

Con il profumo di primavera che comincia a salire dai borghi del Lario, Trenord rilancia il suo programma di turismo ferroviario per la stagione 2026: domenica 12 aprile segnano il ritorno dei treni storici sulle linee lombarde, e con loro riprendono le "Gite in treno", gli itinerari treno più. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Treni storici sul Lago di Como (e non solo): tutte le date e come funzionano le gite Treni storici Lombardia 2026: calendario e itinerari dei viaggi d’epocaTorna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più suggestivi per chi ama viaggiare lentamente e riscoprire il territorio in modo originale: i treni... Temi più discussi: Treni storici Lombardia 2026: riparte la stagione di Trenord - CO Notizie; Torna il Sicilia Express: il treno che accorcia le distanze per le vacanze di Pasqua; A Pasqua e Pasquetta 2026 si potrà fare colazione su un treno storico: dove provare l’esperienza; Cosa fare a Saronno e dintorni nel weekend di Pasqua. Lombardia: tornano le Gite in treno e i treni storici. Lucente, occasione storica per vivere la regione(FERPRESS) – Milano, 9 APR – Sempre più lombardi scelgono il treno anche per il tempo libero, come dimostra la crescita dei viaggi registrata nei primi mesi dell’anno. Le ‘Gite in treno’ e il ritorno ... ferpress.it Treni storici e gite sul Lario: il calendario completo e i prezziDal 12 aprile tornano i convogli d'epoca di Trenord e il pacchetto Viandante sul Lago per esplorare le sponde lecchesi del lago di Como senza auto ... leccotoday.it Trenord: tornano le ''Gite in treno'' e i treni storici https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17743 - facebook.com facebook