Treni storici sul Lago di Como e non solo | tutte le date e come funzionano le gite

Con l’arrivo della bella stagione, tornano le gite in treno e i viaggi sui treni storici lungo il Lago di Como e altre aree. Trenord organizza soggiorni e escursioni in treni che ripropongono atmosfere degli anni Venti, con interni in velluto rosso e dettagli in legno. Le date e le modalità di partecipazione sono state pubblicate di recente, offrendo un’alternativa per chi desidera vivere un’esperienza tra passato e presente.

C’è chi prende il treno per spostarsi e chi, invece, per vivere un’esperienza. Con la bella stagione tornano entrambe le cose: da una parte le “gite in treno” di Trenord, dall’altra i viaggi sui treni storici che riportano indietro nel tempo tra velluti rossi, legno e atmosfere anni Venti.Dal 12. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: 8 gite per trascorrere una magico weekend di marzo sul Lago di Como Fiaccola Olimpica sul Lago di Como, i battelli storici diventano “tedofori” sull’acquaDomenica 1 febbraio in centro lago sulla motonave Milano e martedì 3 febbraio tra Cernobbio e Como sul piroscafo Concordia, con spettacolo... Temi più discussi: Lombardia, i treni storici di Fondazione FS: mete e corse da aprile - CO Notizie; Parte il treno storico Lario Express, l’occasione per scoprire il Lago di Como; Lario Express: treno storico da Milano a Como e Lecco; Treni storici Lombardia 2026: riparte la stagione di Trenord - CO Notizie. Treni storici sul Lago di Como (e non solo): tutte le date e come funzionano le giteRipartono i viaggi storici di Trenord da Milano verso Como e i laghi lombardi: calendario 2026, itinerari, pacchetti e tutte le informazioni utili per organizzare la gita ... quicomo.it Trenord apre la stagione del turismo con le gite e i treni storiciGite in treno e treni storici con Trenord verso i laghi, città e mete d’arte, parchi divertimento e sport. In partnership con Discovera, l’azienda promuove l’uso del treno nel tempo libero e verso a ... ilcittadinomb.it Il commento in tv a margine di un servizio dedicato al turismo sul Lago di Como e all’overtourism raccontato dai residenti - facebook.com facebook Monte Bisbino Trail: lo spettacolo sopra il Lago di Como #Altro #maxinews x.com