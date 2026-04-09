Durante il weekend, i treni ad alta velocità tra Firenze e Roma subiranno dei ritardi o saranno fermi, causando disagi ai passeggeri. La circolazione ferroviaria nella tratta sarà rallentata, con conseguenti modifiche agli orari e possibili cancellazioni. I viaggiatori sono invitati a verificare gli aggiornamenti sui servizi prima di mettersi in viaggio. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause di questa sospensione temporanea.

Se questo fine settimana avevi in mente di saltare su un Frecciarossa e filare giù verso Roma, preparati: più che alta velocità, sarà. alta pazienza. Sabato 11 e domenica 12 aprile la linea tra Firenze e Roma si ferma per lavori. Stop completo per i treni veloci, deviati sulla costa o cancellati, con tempi che si allungano come un elastico tirato troppo. Tradotto: invece di arrivare in scioltezza, si passa da Civitavecchia, Grosseto e Pisa. Un bel giro panoramico, peccato che non fosse in programma. Non è un guasto, ma lavori seri: stanno aggiornando il sistema ferroviario con una tecnologia europea tutta nuova. Roba importante, per carità. Ma nel frattempo, chi viaggia si arrangia. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Treni fermi tra Firenze e Roma: nel weekend l’alta velocità va… piano piano

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Sabato e domenica i treni tra Roma e Firenze non circoleranno per lavori sulla lineaSabato 11 e domenica 12 aprile la circolazione dei treni tra Roma e Firenze sarà sospesa in entrambe le direzioni per alcuni lavori di ammodernamento della linea. I treni dell’alta velocità non circol ... ilpost.it

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La frana di Petacciato ha spaccato l'Italia in due: A14 chiusa, treni fermi, strade intasate. Ma nelle prossime ore potrebbe arrivare una riapertura graduale. Tutti gli aggiornamenti su ilcentro.it-->https://short.do/Pfdg5A #Petacciato #Frana #Abruzzo #IlCentro - facebook.com facebook

Treni Alta Velocità fermi per 15 ore, ecco dove e quando la circolazione sarà interrotta @muoversintoscan x.com