Treni fermi tra Firenze e Roma | nel weekend l’alta velocità va… piano piano

Da lortica.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il weekend, i treni ad alta velocità tra Firenze e Roma subiranno dei ritardi o saranno fermi, causando disagi ai passeggeri. La circolazione ferroviaria nella tratta sarà rallentata, con conseguenti modifiche agli orari e possibili cancellazioni. I viaggiatori sono invitati a verificare gli aggiornamenti sui servizi prima di mettersi in viaggio. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause di questa sospensione temporanea.

Se questo fine settimana avevi in mente di saltare su un Frecciarossa e filare giù verso Roma, preparati: più che alta velocità, sarà. alta pazienza. Sabato 11 e domenica 12 aprile la linea tra Firenze e Roma si ferma per lavori. Stop completo per i treni veloci, deviati sulla costa o cancellati, con tempi che si allungano come un elastico tirato troppo. Tradotto: invece di arrivare in scioltezza, si passa da Civitavecchia, Grosseto e Pisa. Un bel giro panoramico, peccato che non fosse in programma. Non è un guasto, ma lavori seri: stanno aggiornando il sistema ferroviario con una tecnologia europea tutta nuova. Roba importante, per carità. Ma nel frattempo, chi viaggia si arrangia. 🔗 Leggi su Lortica.it

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