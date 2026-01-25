Nel fine settimana, Firenze ha registrato disagi a causa dell’interruzione del traffico ferroviario tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Rifredi. Nonostante siano state attivate navette sostitutive, i collegamenti ad alta velocità hanno subito ritardi significativi. La situazione ha causato disagi ai viaggiatori e rallentamenti nelle operazioni di trasporto, evidenziando le difficoltà legate a interruzioni improvvise della rete ferroviaria cittadina.

Bloccato il traffico ferroviario tra la stazione di Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi. Nonostante le navette sostitutive, l’alta velocità subisce ritardi non indifferenti Binari bloccati, treni fermi, autobus in sostituzione e biglietteria ridotta anche se i prezzi non cambiano. Fino alle 15 di oggi, permane il blocco totale della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi. Lo stop, nonostante fosse programmato, segna un weekend di forti disagi e incertezze per pendolari, viaggiatori e turisti. A risentirne soprattutto i treni dell’Alta velocità che non possono quindi raggiungere la stazione di Santa Maria Novella. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Firenze nel caos, stop all’Alta velocità: disagi nel weekend

Stop all’Alta Velocità tra Roma e Firenze, trovato un cadavere sui binari a Chiusi: disagi e ritardi di almeno 90 minutiUn incidente sulla linea dell’Alta Velocità tra Roma e Milano ha causato interruzioni e ritardi di almeno 90 minuti.

Stop per oltre 2 ore all’Alta Velocità tra Roma e Firenze, trovato un cadavere sui binari a Chiusi: ritardi di 120 minuti, disagi e treni cancellatiOggi, 16 dicembre, la tratta dell’Alta Velocità tra Roma e Firenze è stata sospesa per oltre due ore a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari a Chiusi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Firenze, Alta Velocità: il lungo giorno dello stop ai treni. Caos passeggeri tra pioggia e navette; La 24 ore di lavori su ponte al Pino tra dubbi sui bus, la passerella sospesa e i turisti nel caos. Ma Firenze supera la prova del traffico; Caos treni a Firenze: stop all’Alta Velocità il 25 e 25 gennaio. Tutti i percorsi alternativi; Serie A, stop alle trasferte per i tifosi di Fiorentina e Roma fino a fine stagione.

Firenze, niente caos per i lavori su ponte al Pino, disagi per i passeggeri dei treniGli appelli a non usare l’auto e la pioggia sono serviti: pochi problemi sul fronte trafficoRegionali fermati già alle 14, ma il primo autobus sostitutivo è partito oltre un’ora dopo ... corrierefiorentino.corriere.it

Firenze, stop ai treni tra Campo di Marte e Rifredi: caos e disagiÈ scattato alle 15 di oggi il blocco della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi, disposto per consentire i lavori al ... thesocialpost.it

Firenze, Alta Velocità: il lungo giorno dello stop ai treni. Caos passeggeri tra pioggia e navette x.com

A1, grave incidente nella notte: Autostrada bloccata e un ferito in codice rosso Notte di caos e soccorsi sulla A1 Milano-Napoli, in direzione Firenze. Dalle ore 00:20 di giovedì 22 gennaio, il traffico è rimasto completamente paralizzato a causa di un grave incid - facebook.com facebook