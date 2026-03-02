Pro Vita & Famiglia | Censurate 12 delle nostre campagne di affissione

Pro Vita & Famiglia annuncia di aver subito la censura di dodici campagne di affissione da parte di amministrazioni locali e giudici, che hanno applicato norme considerate ideologiche. L'organizzazione sostiene che queste decisioni abbiano violato il diritto alla libertà di espressione garantito dalla Costituzione italiana. La vicenda si inserisce in un contesto di contestazioni legate alle normative sulle affissioni pubbliche.

E’ quanto affermato da Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, in occasione dell’incontro con la stampa ‘.E Io parlo!’, organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus a Roma per denunciare il fenomeno della censura preventiva su messaggi a difesa della vita, della famiglia e della libertà di espressione. “Abbiamo preparato questo rapporto che denuncia tutte le grafiche rimosse, le frasi bannate e le motivazioni date. Inoltre, abbiamo chiesto al governo di intercedere e intervenire affinché venga ripristinata la legalità costituzionale – spiega – e che venga cambiato l’articolo 23 del Codice della strada affinché anche le garanzie date dall’articolo 21 per quanto riguarda la stampa possano essere estese a tutte le affissioni di carattere sociale”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

