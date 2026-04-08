Israele accetta tregua Usa-Iran ma resta pronta all’azione
Il governo israeliano ha annunciato che seguirà il cessate il fuoco temporaneo tra Stati Uniti e Iran, deciso dal presidente statunitense. La decisione arriva dopo aver ricevuto le indicazioni ufficiali e si inserisce nel quadro delle tensioni in Medio Oriente, dove le parti coinvolte cercano di ridurre le ostilità. Nonostante l'accordo, Israele ha ribadito la sua disponibilità all’azione nel caso si verifichino nuove minacce.
Secondo fonti israeliane, il governo di Tel Aviv seguirà il cessate il fuoco temporaneo concordato tra Stati Uniti e Iran, in linea con la decisione del presidente Donald Trump. Tuttavia, la stessa fonte sottolinea che Israele accetta la tregua con riluttanza: il Paese mantiene altri obiettivi e traguardi che spera di raggiungere con possibili azioni militari in Iran. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ribadito la sua alleanza con gli Stati Uniti e il rispetto per le decisioni del presidente Trump, pur non confermando se Israele avrebbe cessato autonomamente eventuali attacchi in assenza di un accordo statunitense. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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