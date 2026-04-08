Israele accetta tregua Usa-Iran ma resta pronta all’azione

Il governo israeliano ha annunciato che seguirà il cessate il fuoco temporaneo tra Stati Uniti e Iran, deciso dal presidente statunitense. La decisione arriva dopo aver ricevuto le indicazioni ufficiali e si inserisce nel quadro delle tensioni in Medio Oriente, dove le parti coinvolte cercano di ridurre le ostilità. Nonostante l'accordo, Israele ha ribadito la sua disponibilità all’azione nel caso si verifichino nuove minacce.