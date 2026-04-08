Israele ha dichiarato di sostenere la decisione del presidente degli Stati Uniti di sospendere gli attacchi contro l’Iran per due settimane, con la condizione che Teheran apra subito lo Stretto di Hormuz e interrompa ogni attività ostile nei confronti di Stati Uniti, Israele e altri paesi della regione. La posizione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori precisazioni sul coinvolgimento diretto o sui possibili sviluppi futuri.

Israele ha espresso il proprio sostegno alla decisione del presidente Donald Trump di sospendere per due settimane gli attacchi contro l’Iran, a condizione che Teheran apra immediatamente lo Stretto di Hormuz e cessi ogni azione ostile contro Stati Uniti, Israele e i Paesi della regione. Secondo l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, Israele condivide l’obiettivo americano di garantire che l’Iran non rappresenti più una minaccia nucleare, missilistica o terroristica per gli Stati Uniti, per Israele, per i Paesi arabi confinanti e per la comunità internazionale. Gli Stati Uniti hanno informato Israele che questi obiettivi saranno al centro dei prossimi negoziati, condivisi anche dagli alleati regionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Israele appoggia la tregua temporanea tra USA e Iran, ma resta vigile

Israele accetta tregua Usa-Iran, ma resta pronta all’azioneSecondo fonti israeliane, il governo di Tel Aviv seguirà il cessate il fuoco temporaneo concordato tra Stati Uniti e Iran, in linea con la decisione...

Leggi anche: Iran-Usa, tra annunci e smentite: Trump parla di tregua, Teheran chiude. Il nodo resta Hormuz

Temi più discussi: Israele appoggia la tregua Usa-Iran, ma pone condizioni: Stop attacchi e apertura dello Stretto; America’s Cup, Perrelli nuovo CEO: Napoli 2027 prende forma tra governance e team; Oceani, la Cina punta a guidare l’organismo Onu: sfida globale su ambiente e leadership.

Israele appoggia l’accordo di tregua ma sottolinea: non include il LibanoNella notte, l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di appoggiare e riconoscere l’accordo di tregua di due settimane, ma sottolinea anche che questo non include il ... ilsole24ore.com

Iran e Usa, come si è arrivati alla tregua? L'asse Cina-Pakistan, l'ok di Mojtaba Khamenei e la «sorpresa» di IsraeleUn dietrofront inatteso ha segnato un punto decisivo nella guerra in Medio Oriente. Donald Trump, attraverso un messaggio affidato al suo social Truth, ha concesso una proroga di ... ilgazzettino.it

Il parlamento approva la legge voluta da Ben Gvir e appoggiata dal premier: impiccagione e nessuna possibilità di appello. Eliana Riva Il manifesto 31 marzo 2026 *** Violenza e suprematismo sono i due principi fondamentali su cui si regge la legge appro - facebook.com facebook