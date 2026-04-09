Tre ciclisti sono stati coinvolti in un incidente sulla strada tra Treviglio e Pontirolo Nuovo. Un uomo di 33 anni è stato trasportato in condizioni molto serie, mentre un altro di 69 anni si trova in condizioni gravi. Il terzo ciclista ha riportato ferite meno gravi. L’automobilista coinvolto è risultato positivo all’alcoltest. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

LO SCONTRO. L’incidente sulla strada che collega la Geromina con Pontirolo Nuovo. Un secondo ciclista di 69 anni in condizioni gravi, il terzo ha riportato ferite più lievi. Grave incidente a Treviglio nella mattinata di giovedì 9 aprile, in via Canonica, la strada che collega la Geromina con Pontirolo Nuovo. Tre ciclisti sono stati investiti da un’auto, un’Alfa Romeo Giulia. Due di loro, un uomo di 33 e uno di 69 anni, sono in gravi condizioni, trasportati in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre il terzo, 66enne, ha rimediato conseguenze meno serie. Sul posto sono stati inviati due equipaggi dell’elisoccorso, quattro ambulanze e un’automedica, mentre la Polizia locale si è occupata dei rilievi: la strada è stata chiusa al traffico per permettere lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tre ciclisti investiti a Treviglio: 33enne in condizioni gravissime. Automobilista positivo all’alcoltest - Foto

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