Sbanda con l'auto dopo un sorpasso in curva e travolge 3 ciclisti a Treviglio | gravissimo un 33enne

Un incidente si è verificato a Treviglio, in provincia di Bergamo, quando un uomo di 48 anni ha perso il controllo della sua auto durante un sorpasso in curva, travolgendo tre ciclisti che si trovavano sulla strada. L'impatto ha causato ferite molto serie a uno dei ciclisti, un uomo di 33 anni, che è stato ricoverato in gravissime condizioni. L'auto ha proseguito la corsa dopo lo schianto, mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto.

Un 48enne ha travolto tre ciclisti a Treviglio (Bergamo) dopo aver perso il controllo dell'auto dopo un sorpasso in curva. Un 33enne è stato rianimato sul posto e trasportato in ospedale in elicottero. L'automobilista è risultato positivo all'alcoltest. 🔗 Leggi su Fanpage.it Auto sbanda in curva, poi “vola” nel prato e si ribalta: ragazza in ospedaleUna ragazza di 26 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 3 aprile a Lonato del Garda, a pochi metri dal... Tragedia in un canale. Un’auto sbanda alla curva. Muore sul colpo a 64 anniTragedia ieri mattina in via Argine Circondariale in località La Fiorana, nel territorio del comune di Argenta. Temi più discussi: Sbanda con l’auto: danneggia la staccionata, la segnaletica e un Suv. Si indaga; Sbanda con l’auto e travolge una recinzione: grave un anziano; Sbanda con l'auto per raccogliere l'accendino nell'abitacolo e abbatte un lampione; Incidente sulla statale 16 a Palese: sbanda con l'auto e sfonda il guardrail, conducente soccorso dal 118. Sbanda con l’auto dopo un sorpasso in curva e travolge 3 ciclisti a Treviglio: gravissimo un 33enneUn 48enne ha travolto tre ciclisti a Treviglio (Bergamo) dopo aver perso il controllo dell'auto dopo un sorpasso in curva ... fanpage.it Auto sbanda, sfonda il muro di recinzione e si ribalta in strada: 60enne miracolataPOVEGLIANO (TREVISO) - È uscita di strada all’improvviso, cappottandosi con l’auto in un volo a dir poco spettacolare e finendo sull’asfalto completamente ... ilgazzettino.it AUTISTA COLTO DA UN MALORE: IL CAMION SBANDA, INVADE LA CORSIA E DISTRUGGE LA GALLERIA BRESCIA. È successo questa mattina, 8 aprile a Iseo, intorno alle 6.30 lungo la SP510 Sebina, dove un incidente ha mandato in tilt la viabilità tra il l - facebook.com facebook Camion sbanda e danneggia la galleria di Iseo, deviazioni lungo la SP510 Sebina x.com