Trasporti eccezionali sull' A26 l' autostrada chiude per una notte

Questa notte l'A26 chiude tra Arona e Gravellona Toce per permettere il passaggio di trasporti eccezionali. La strada resterà interamente chiusa al traffico tra le 23 di stasera e le 6 di domani mattina. Gli automobilisti devono trovare percorsi alternativi per evitare disagi e rallentamenti.

Nella notte tra l'1 e il 2 febbraio l'autostrada sarà infatti chiusa al traffico nel tratto tra Arona e Gravellona Toce, in direzione nord, per consentire il transito di trasporti eccezionali. Il traffico nel tratto della Genova Voltri - Gravellona Toce sarà interrotto dalle 22 di domenica 1 alle 4 di lunedì 2 febbraio. Negli stessi orari sarà inoltre chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Arona, gli automobilisti in viaggio potranno percorrere la Statale del Sempione e rientrare in A26 a VerbaniaGravellona.🔗 Leggi su Novaratoday.it

