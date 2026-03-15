Trasporti eccezionali in autostrada | A26 chiusa per 5 ore stanotte

Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo, l’autostrada A26 sarà chiusa tra Borgomanero e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in direzione Gravellona Toce. La chiusura durerà dalle 23 alle 4 del mattino successivo e si rende necessaria per il transito di trasporti eccezionali. L’intervento riguarda un tratto specifico dell’autostrada e coinvolge un intervallo di tempo limitato.

Chiuso al traffico il tratto compreso tra Borgomanero e l'allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Gravellona Toce Per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 23 di oggi, domenica 15, alle 4 di lunedì 16 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e l'allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Gravellona Toce. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Agogna est". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Borgomanero, gli automobilisti in viaggio potranno percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 al casello di Arona. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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