Pizzicata dalla vigilanza a rubare in un supermercato | 41enne denunciata dai carabinieri

Una donna di 41 anni è stata sorpresa dai carabinieri mentre cercava di uscire dal supermercato con merce non pagata. La donna, residente a Catania, è stata fermata nel parcheggio dopo aver passato le casse senza pagare alcuni prodotti. I militari hanno accertato il tentativo di furto e l’hanno denunciata per furto aggravato.

Dalle immagini della videosorveglianza, la donna sarebbe stata vista prelevare la merce dagli scaffali e nasconderla in una borsa e nel giubbotto della figlia, per poi superare le casse senza pagare I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno denunciato una donna di 41 anni per furto aggravato. l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in un supermercato della zona di viale Africa. L'intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al 112. La pattuglia, in coordinamento con la centrale operativa, ha raggiunto l’esercizio commerciale dove era stato segnalato un furto in atto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sorpresa a rubare nel supermercato. Donna denunciata dai carabinieriUna donna è stata denunciata dai carabinieri dopo essere stata sorpresa a rubare generi alimentari in un supermercato.

Guida con una patente falsa: 45enne pizzicata e denunciata dalla polizia localeUna donna di 45 anni è stata fermata e denunciata dalla polizia locale di Monza mentre guidava con una patente falsa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.