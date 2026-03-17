L’odore delle mummie rivela dettagli sugli antichi metodi di sepoltura usati in Egitto circa duemila anni fa. Studi recenti hanno analizzato le fragranze emanate da diversi corpi mummificati, offrendo nuove informazioni sulle tecniche di conservazione e i materiali impiegati. Le analisi hanno permesso di identificare sostanze e processi che fino a ora erano rimasti sconosciuti.

La mummificazione ha affascinato storici e scienziati per secoli, ma molti dettagli sui metodi utilizzati dagli antichi egizi sono rimasti poco chiari. Una nuova ricerca suggerisce che il caratteristico odore ammuffito dei resti mummificati contiene preziosi indizi su come venivano eseguiti questi complessi rituali funerari. Uno studio condotto dai chimici dell’Università di Bristol ha dimostrato che l’odore associato alle mummie non deriva semplicemente dal deterioramento dei tessuti. Al contrario, riflette una miscela complessa di sostanze utilizzate durante l’imbalsamazione, unite ai materiali conservativi e ai tessuti avvolti intorno ai corpi. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - L’odore delle mummie raccontano i segreti dell’Egitto di 2000 anni fa

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