Dall’Africa a Bari per studiare la medicina hi-tech | il Politecnico svela i segreti della bioingegneria sanitaria

Dall’Africa a Bari, uno studente arriva per scoprire il lavoro del Politecnico nella bioingegneria sanitaria. Trascorre una settimana in città, visitando laboratori e osservando da vicino le tecnologie all’avanguardia che vengono sviluppate nel settore. La visita dimostra quanto il polo tecnologico barese attiri studenti stranieri interessati alle innovazioni mediche.

Dal 22 al 27 gennaio dodici corsisti con competenze in ingegneria biomedica, medicina, farmacologia, agricoltura e scienze sanitarie, hanno visionato e testato le attività del nuovo laboratorio di Bioingegneria Dall'Africa a Bari per una settimana, per ‘toccare con mano’ il futuro della bioingegneria sanitaria sviluppato a Bari. Si è conclusa ieri la visita della delegazione di corsisti provenienti da Benin, Congo, Libia e Uganda che ha sperimentato al Politecnico le progettualità del nuovo laboratorio di ricerca di bioingegneria, dove si sviluppano progetti innovativi applicati agli ambiti delle tecnologie sanitarie per la medicina, la veterinaria e l’agricoltura.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Politecnico Bari

La Tech Europe Foundation, attraverso il riconoscimento di poli come B4i e PoliHub, rafforza il ruolo di Università Bocconi e Politecnico di Milano come hub di innovazione deep tech a livello europeo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Politecnico Bari

Argomenti discussi: Bari, finale di Coppa d'Africa con tifo collettivo all'Officina degli esordi: Il calcio è comunità; I film in onda in TV stasera, mercoledì 28 gennaio 2026: il personaggio indimenticabile di Steven Spielberg.

Dall’Africa a Bari per studiare la medicina hi-tech: il Politecnico svela i segreti della bioingegneria sanitariaDal 22 al 27 gennaio dodici corsisti con competenze in ingegneria biomedica, medicina, farmacologia, agricoltura e scienze sanitarie, hanno visionato e testato le attività del nuovo laboratorio di Bio ... baritoday.it

Dall'Africa a Bari grazie ai corridoi universitari per rifugiati: Uniba accoglie due studentiSono arrivati a Bari due studenti di 28 e 29 anni, originari del Burundi e del Sud Sudan, grazie ai corridoi universitari per rifugiati Unicore promossi da Unhcr. All’università Aldo Moro ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Soloenduro. . Dall’Africa Eco Race Crazy Vigno conclude la tappa con….. @crazyvigno #rally #moto #enduro #africaecorace #africaecorace2026 facebook

L’impresa di Lorenzo, 28enne umbro che ha attraversato l’ #Atlantico in #barca a remi. Dall’Africa al Sudamerica in 37 giorni. #Tg1 Alessandra Barone x.com