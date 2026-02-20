Tragico incidente sulla provinciale | due morti un ferito grave

Un incidente mortale si è verificato nella notte a Trani, causando la morte di due giovani e lasciando un ferito grave. La causa sembra essere stata una manovra azzardata di un'auto che ha sbandato, finendo contro un muretto lungo la provinciale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La vittima più giovane aveva appena festeggiato il suo compleanno, secondo quanto riferiscono alcuni testimoni. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Due giovani sono morti e un altro è in gravi condizioni. È questo il pesantissimo bilancio del drammatico incidente avvenuto nella notte appena trascorsa a Trani, lungo la provinciale per Barletta, nella Bat. È successo intorno alle 2. I tre viaggiavano a bordo di un'auto, una Volkswagen Golf, che si è schiantata dopo aver sbandato: il mezzo è uscito di strada e nel drammatico incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. Il corpo del ragazzo di 32 anni, che ha perso la vita sul colpo, è stato trovato fuori dall'abitacolo, sbalzato fuori per la violenza dell'impatto. Un altro passeggero è deceduto successivamente in ospedale.

