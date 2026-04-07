Tragedia sugli sci muore a soli 12 anni | dolore profondo per la scomparsa di Mathias

Una tragedia ha colpito la comunità ravennate in seguito alla morte di un ragazzo di 12 anni, avvenuta oggi. Il giovane, residente a Cesena e ex giocatore di volley a Ravenna, ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate in un incidente sugli sci. L’incidente si è verificato durante una giornata di attività sulla neve, causando un grave infortunio che non ha lasciato scampo al ragazzo.

Era stato giocatore della Porto Robur Costa: “Era una solare presenza fissa a tutte le partite casalinghe e a tutte le attività del club” Una notizia terribile ha scosso nella giornata di oggi, martedì, la comunità ravennate. Mathias Tonti, un ragazzino di soli 12 anni residente a Cesena, ma che in passato aveva giocato a volley a Ravenna, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate dopo un incidente sugli sci avvenuto a San Martino di Castrozza. Il giovanissimo è rimasto vittima di una rovinosa caduta mentre stava sciando; soccorso immediatamente dai manutentori della pista e dall'elisoccorso trentino, era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Trento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Muore a 12 anni dopo un incidente sugli sci: la città piange il giovane MathiasLo studente cesenate non ce l'ha fatta dopo l'incidente a San Martino di Castrozza. Leggi anche: Il dolore di Azzonica: Carlo muore a soli 12 anni Temi più discussi: Tragedia sulle piste a Pontechianale: sciatore di Pinerolo muore dopo una caduta sotto il Monviso; Pontechianale, perde il controllo degli sci: muore uno sciatore sul Monviso; Tragedia al Passo del Tonale: sciatore cade e muore in ospedale; Tragedia in montagna, valanga larga oltre 250 metri travolge due sciatori fuori pista: è morto un 41enne, l'allarme lanciato dal compagno rimasto ferito. Tragedia sulle piste: muore a 12 anni Mathias Tonti, il cordoglio del Porto Robur Costa 2030Profondo cordoglio per la scomparsa di Mathias Tonti, il ragazzo di 12 anni residente a Cesena rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci ... ravennanotizie.it Cesena, tragedia sugli sci: muore a soli 12 anniTragedia sugli sci, muore in provincia di Trento il 12enne cesenate Mathias Tonti. La tragedia il giorno della vigilia di Pasqua a San Martino di ... corriereromagna.it Tragedia sfiorata per l'attentato incendiario: le fiamme alte sono passate sugli alberi e finite in un cortile privato - facebook.com facebook Tragedia sugli sci: uomo di Pinerolo deceduto mentre scende Monviso x.com